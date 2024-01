Tre strategie per aumentare la visibilità del sito web

Che tu sia il titolare di un’azienda o un libero professionista, non dovresti mai rinunciare ad avere un sito web curato e ben performante dove i tuoi potenziali clienti possano trovare tutte le informazioni e i chiarimenti che necessitano su chi sei, quali sono i tuoi prodotti e servizi, in cosa si differenziano dagli altri disponibili sul mercato. Indipendentemente da che tu debba partire a costruirlo da zero o solo aggiornarlo, ecco qualche consiglio utile allora per aumentare la visibilità del sito web.

Aumentare la visibilità del sito web: com’è possibile e a chi rivolgersi

Parti dai contenuti. Chi arriva sul tuo sito aziendale o personale deve essere in grado di trovare subito quello che sta cercando e quello che sta cercando a volte sono informazioni generiche su un argomento, altre volte soluzioni utili per un problema che non sa risolvere da solo, altre ancora opinioni affidabili su un prodotto o servizio. C’è una grossa fetta di utenti, però, che navigano alla ricerca di intrattenimento e se il tuo obiettivo è attrarre quanto più traffico possibile sul sito non dovresti farteli scappare. Realizza, insomma, contenuti che possano risultare davvero utili e di valore per quelli che immagini essere i tuoi target o aggiorna in questo senso i contenuti già esistenti sul tuo sito web.

Ne dovresti ricavare un doppio beneficio: gli algoritmi dei motori di ricerca tradizionalmente premiano i siti che hanno contenuti sempre aggiornati e utili e coinvolgenti al punto che gli utenti rimangono diversi secondi sulla stessa pagina, indicizzandoli meglio e mostrandoli con più probabilità tra i primi risultati di ricerca. Non è poco considerato che il grosso del traffico web è generato oggi proprio dalle ricerche su Google e simili. È questa, per altro, la ragione per cui per aumentare la visibilità del sito web è irrinunciabile avere una chiara strategia SEO: ossia, appunto, di ottimizzazione per i motori di ricerca. Tanti accorgimenti tecnici, che hanno a che vedere con la struttura del sito e dei suoi contenuti non solo testuali lo rendono più affidabile agli occhi dei motori di ricerca e ne migliorano il posizionamento: rivolgiti a MG-WebSolutions.ch per dare visibilità al tuo sito web tramite strategie SEO personalizzate e dai risultati assicurati.

Metti in conto anche di investire una certa somma per aumentare la visibilità del tuo sito web presso pubblici qualificati e, cioè, che con più probabilità coincidono con quelli interessati ai tuoi prodotti o servizi. La tua priorità dovrebbe essere, infatti, attirare sul sito web non semplicemente traffico ma potenziali lead e, cioè, contatti che hanno più probabilità di convertirsi in clienti. Non è semplice agendo solo in maniera organica, anche perché la corsa a posizionarsi tra i primissimi risultati per parole chiave pertinenti al proprio business si è fatta oggi sempre più competitiva. La pubblicità sui motori di ricerca ti assicura che il tuo sito e le sue pagine vengano mostrati per primi agli utenti che effettuano ricerche inerenti al tipo di prodotti o servizi che offri o più in generale al business di cui ti occupi. È solo una delle tante opzioni che hai per fare pubblicità in Rete e dare più visibilità al tuo sito web.