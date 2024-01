Una chiesetta del Cinquecento e tante code scodinzolanti, torna la benedizione degli animali a Olgiate Olona

Come ogni anno, grande attesa per la benedizione degli animali a Olgiate Olona: appuntamento mercoledì 17 gennaio e domenica 21 gennaio nella chiesetta di Sant’Antonio Abate a Moncucco

Sarà lo scenario un po’ bucolico della chiesetta arroccata sulla valle, edificata dai Carmelitani nel Cinquecento, sarà il fatto che dal resto del paese i fedeli si spostano con gioia verso la periferia di Moncucco, sarà la disordinata baraonda creata da scodinzolii, guaiti e miagolii, ma la benedizione degli animali nel santuario di sant’Antonio Abate a Olgiate Olona resta sempre affascinante.

Ogni 17 gennaio, in occasione della Festa dedicata al santo protettore degli animali, la parrocchia di Olgiate Olona rinnova un appuntamento sempre apprezzato da olgiatesi e non solo.

Da tutto il resto della valle, infatti, arrivano auto dalle quali scendono gabbiette e guinzagli: tanti cani, diversi gatti, in passato anche qualche coniglietto fu portato alla chiesetta per ricevere la benedizione del sacerdote.

La tradizione religiosa identifica sant’Antonio come protettore degli animali e del fuoco e la devozione ha collimato fin dal passato con i ritmi agresti e i tempi del lavoro nei campi, mettendo al centro anche la relazione con gli animali che, dalle campagne alle nostre case, arricchiscono da sempre le nostre vite.

A Olgiate Olona, anche quest’anno, saranno due i momenti dedicati al rito: mercoledì 17 gennaio alle 15 – in concomitanza con la festa del Santo – e la domenica successiva, 21 gennaio, al mattino alle 9.30.

Oltre a preghiere e carezze agli amici a quattro zampe, ci saranno come sempre caldarroste, vin brulè e chiacchiere, grazie ai volontari che immancabilmente sfidano il freddo per offrire un po’ di ristoro e calore ai fedeli. In aggiunta a tutto ciò, sarà un piacere visitare l’interno della chiesetta, preziosa e apprezzata per affreschi e decorazioni.

Questa la locandina della festa:

Per informazioni su questo luogo religioso e la sua storia è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del comune di Olgiate Olona.