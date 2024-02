Al “Franco Ossola” il Varese non sbaglia: 3-1 all’Rg Ticino

È davvero un Varese diverso quello che gioca al “Franco Ossola”. Dopo l’insipida prestazione di Vado, i biancorossi giocano una gara di grande spessore davanti al pubblico amico, battendo 3-1 l’Rg Ticino e sorpassandolo per prendersi il terzo posto in classifica. Ad aprire le danze è all’ultimo minuto del primo tempo l’incornata vincente di Malinverno, al primo gol in maglia biancorossa. Nella ripresa i varesini riescono a non dare spazio alle ambizioni di rimonta dei piemontesi e al 38′ Di Maira raddoppia, anche lui di testa. Nel finale Colombo accorcia le distanze con una deviazione fortunosa su tiro di Gonzalez, ma nel recupero è Banfi a chiudere i conti con un mancino all’incrocio dei pali che fissa il 3-1 finale.

Per la squadra di Cotta tre punti per riprendersi la terza piazza del girone. Ma vittorie come questa, con buon gioco e tante cose positive, non fanno che aumentare i rimpianti per i troppi punti lasciati per strada, soprattutto in trasferta, dove ad esempio nel 2024 non ha ancora raccolto un solo punto, in stridente contrasto contro i 12 conquistati nelle quattro casalinghe. Un saliscendi che lascia perplessi e tante domande senza risposta. Risposte che si spera possano arrivare nelle prossime partite: dopo la pausa dell’11 febbraio, infatti, per i biancorossi ci saranno due gare in Liguria, prima ad Albenga (il 18) e poi a Sarzana contro la Fezzanese (sabato 23).

Quello di oggi è stato il primo gol in biancorosso di Andrea Malinverno, il centrocampista classe 2002, varesino di San Carlo, cresciuto anche nelle giovanili biancorosse. Un gol meritato non solo per la bella prestazione di oggi, ma per il senso di attaccamento alla maglia che ha dimostrato in questa stagione, che lo ha visto stringere i denti e tirare il gruppo in allenamento anche quando il campo non lo vedeva mai. E oggi, segno del destino, è riuscito a festeggiare al meglio il suo 22esimo compleanno regalandosi la gioia di gonfiare la rete con la maglia della sua città. Le lacrime commosse alla fine del primo tempo sono il bello del calcio.

FISCHIO D’INIZIO

A sette giorni dal bel successo contro l’Asti – poi non omologato a causa del ricorso dei piemontesi per un errore nel numero di maglia in distinta – il Varese torna al “Franco Ossola” per lasciarsi alle spalle il ko di Vado nel turno infrasettimanale. Mister Corrado Cotta non può schierare Mandelli, fuori per un infortunio domestico, mentre Palazzolo non è al meglio. Al centro del 4-3-1-2 c’è allora Zazzi, affiancato da Perissinotto e Malinverno – che oggi compie 22 anni -. In attacco spazio a Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira, che rientra dopo aver saltato le ultime due gare per un guaio muscolare. L’Rg Ticino, allenato dall’ex biancorosso Filippo Carobbio, si presenta a Masnago forte delle quattro vittorie di fila che hanno catapultato i verdegranata al terzo posto, scavalcando anche il Varese. Il modulo è il classico 4-3-3 che nel tridente offensivo vede Sansone, Parravicini e Cominetti.

PRIMO TEMPO

I primi minuti di gara sono combattuti ma senza spunti interessanti. Serve allora un corner per la prima occasione, che è di marca Rg al 9′: stacco in area di Parravicini e incornata che esce di poco alla destra della porta di Ferrari. La risposta varesina arriva al 15′ con il tiro di Di Maira da buona posizione che finisce sull’esterno della rete. I biancorossi crescono verso la metà del tempo, quando riescono a pressare alto e recuperare qualche pallone interessante. Harrasser però non deve compiere parate, anche perché Zazzi al 25′ calcia alta una punizione dai 20 metri. La squadra di Cotta gioca bene, tuttavia non riesce a sfondare e al 37′ rischia quando un rimpallo in area fa arrivare la sfera a Capano che però da ottima posizione non inquadra la porta. Il finale è però di marca biancorossa, che prima si fa vedere con il colpo di testa di Di Maira al 44′ che Harrasser deve alzare sopra la traversa. Sul corner successivo è Malinverno a sbloccare il risultato incornando il cross di Vitofrancesco e gonfiando la rete. Primo gol in biancorosso per il varesino di San Carlo e primo tempo che si chiude sull’1-0.

SECONDO TEMPO

Riprende vivace la gara, con l’Rg Ticino che si presenta con Aronica al posto di Maltoni. Il Varese non si abbassa e Banfi testa l’attenzione di Harrasser al 7′ con un diagonale che il portiere ospita para in tuffo. Poco dopo Parravicini lancia Capano in profondità, la palla termina in rete ma il guardalinee era già intervenuto per segnalare un fuorigioco. I biancorossi sono sul pezzo e hanno buon gioco nel recuperare palla in attacco. Al 13′ su azione d’angolo il tiro di Cottarelli dopo qualche rimpallo va non lontano dal palo. Con il passare dei minuti cresce la spinta dei verdegranata, con Ferrari chiamato in causa al 19′ dal mancino volante di Sansone che è però troppo debole per rappresentare un pericolo. Nonostante qualche azione ficcante, il Varese gestisce bene e al 38′ raddoppia con Di Maira che di testa scavalca Harrasser per il 2-0. Sembra finita ma al 42′ su un affondo di Bugno da sinistra, il tiro di Gonzalez trova la deviazione fortunosa di Colombo che termine in rete per il 2-1. Il finale è quindi di sofferenza per il Varese, che deve stringere i denti per non cedere ai tentativi verdegranata ma in contropiede Banfi al 49′ chiude i conti scaricando un mancino all’incrocio per il 3-1 finale.