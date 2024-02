“Malnate tra storia e sapori”, premi e video per il progetto del Distretto urbano del commercio

Dopo un primo appuntamento di presentazione per le prime premiazioni (leggi qui), il Comune di Malnate ha premiato nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio bar, ristoranti, pasticcerie e attività malnatesi che si occupano di ristorazione che hanno partecipato al contest promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Malnate tra storia e Sapori”.

«Il Duc – spiega il sindaco Irene Bellifemine – è stato formato per creare sinergie tra i commercianti creando integrazione e collaborazione, oltre che raggiungere i fondi di Regione Lombardia. Questo contest ha avuto lo scopo di fare rete tra i commercianti grazie appunto ai fondi regionali. Oltre a questo progetto abbiamo potuto dare finanziamenti diretti ai commercianti per lavori nei locali e anche quelli in programma in piazza delle Tessitrici. I fondi non sono tantissimi e quindi quelli per la piazza saranno solo una prima parte. L’idea del progetto è quello di collegare il centro cittadino con la stazione con via Matteotti. In questa ottica va anche la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto».

«Contestualmente – prosegue il primo cittadino – abbiamo commissionato un video, realizzato da Mattia Martegani, che vede in prima persona gli chef Roberto Valbuzzi e Sergio Barzetti. Siamo lieti che abbiano voluto aderire al progetto mettendoci anche la faccia. L’invito è quello di farlo diventare uno spot per la nostra città e il nostro territorio, quindi invitiamo tutti a condividerlo il più possibile».

Al contest hanno partecipato Cucina Barzetti, il Ristorante Chariot, il Ristorante Regina, Cascina Diodona, La locanda del chierichetto, il Ristorante Atlantide, Cartoon Pizza, la Pasticceria Sartorelli, la Pasticceria Bassi Villa Magnolia e il Panificio Bossi.

L’assessore alla cultura Carola Botta spiega: «Abbiamo deciso non solo di premiare un ristorante o una pizzeria, ci siamo accorti che tutti avevano il massimo dei voti. Tutti i ristoratori hanno raccolto voti altissimi e questo ci ha spinto a premiare tutte le attività che hanno partecipato».