La tradizione cittadina in cucina con “Malnate tra storia e sapori”

I piatti della tradizione nei menu dei locali di Malnate. Parte così il progetto promosso dall’amministrazione Comunale e dal Distretto Urbano del Commercio. Grazie ai fondi di Regione Lombardia l’iniziativa è stata anticipata nel corso dell’incontro che si è svolto in Sala Giunta alla presenza di una delegazione dei ristoratori coinvolti e i referenti delle associazioni di categoria aderenti al DUC, ovvero Confcommercio e Confesrecenti.

«Il progetto “Malnate tra storia e sapori” sarà un modo per far crescere ancora di più le attività del territorio e scoprire la nostra Città, proprio in occasione di San Martino, nostro Patrono» ha afferma il sindaco Irene Bellifemine.

Sarà infatti l’occasione, oltre che per degustare i diversi piatti, anche per conoscere un po’ di storia locale e curiosità degli esercenti stessi, con la partecipazione di storici malnatesi. Inoltre sarà presente un fotografo che eseguirà alcuni scatti che verranno esposti nel mese di dicembre durante la serata di premiazione nella quale tutti i clienti che hanno compilato un questionario di gradimento, presente in ogni attività, contribuiranno per selezionare 2 vincitori.

«Facciamo rete – afferma il vicesindaco e assessore alla partita Jacopo Bernard -, una rete solida, con l’augurio che possa continuare negli anni a venire».

«Un ringraziamento a tutte le attività che hanno aderito – conclude il Sindaco – perché senza di loro, nulla sarebbe stato possibile».

Numerose le attività e le sorprese in cantiere per il periodo natalizio realizzate grazie al gruppo di squadra coordinato dall’Assessore alla Cultura Carola Botta.

COME FUNZIONA

Dal 13 al 26 novembre è possibile recarsi nelle diverse attività che hanno aderito al progetto, degustare i piatti tipici proposti e compilare un modulo di gradimento, grazie al quale nel mese di dicembre si terrà la premiazione delle migliori tradizioni.

Partecipanti:

• Cucina Barzetti

• Ristorante Chariot

• Ristorante Regina

• Cascina Diodona

• La locanda del chierichetto

• Ristorante Atlantide

• Cartoon Pizza

• Pasticceria Sartorelli

• Pasticceria Bassi Villa Magnolia

• Panificio Bossi