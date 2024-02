Un Team Undici sempre più internazionale

Dopo la partecipazione a tutto il Campionato Mondiale Supermoto dello scorso anno, con un trio di piloti italiani, per la nuova stagione il Team Undici, associato UISP, ha allargato il numero dei propri piloti impegnati nella S1GP e alcuni nella Rookie Cup, internazionalizzandosi al punto da avere ben cinque piloti stranieri. Infatti saranno schierati in griglia dalla squadra alcuni protagonisti delle gare 2023 con ottime prospettive 2024.

Vestirà i colori Team Undici il forte francese Steve Bonnal, vincitore della Rookie Cup 2023 e quinto assoluto nel Campionato Mondiale S1GP, e che ha tutte le qualità per scalare ulteriormente la classifica, e faranno parte della squadra anche l’altro giovane pilota francese Tim Szalai, terzo della Rookie Cup e ottavo nella S1GP 2023, nonché il belga Roman Kaivers, nono la scorsa stagione nella S1GP.

Si aggiunge poi al gruppo anche il promettente giovane pilota tedesco Nick Haufe che disputerà per la prima volta tutta la stagione, e debutterà poi nel Mondiale Jan Ulman. La giovanissima promessa della Repubblica Ceca, dopo l’esperienza già avuta con il Team Undici al Trofeo delle Nazioni, ha scelto di essere seguito dalla squadra italiana anche nel Mondiale Supermoto puntando a fare bene soprattutto nella Rookie Cup.

Ci sarà poi come pilota Wild Card per la prova italiana del Mondiale S1GP Nico Grazioli, mentre il giovanissimo Leonardo Lapadula farà tutto il Campionato Europeo SJunior.

L’impegno del Team Undici sarà rinnovato per il 2024 anche per gli Internazionali d’Italia Supermoto dove saranno schierati ben dieci piloti che certamente saranno tra protagonisti principali nelle loro categorie.

Steve Bonnal e Jan Ulman parteciperanno come piloti stranieri nella categoria SM1pro e nello stesso Campionato Nico Grazioli sarà protagonista nella SM1fast mentre Leonardo Lapadula sarà sicuramente tra i più forti nella SMJunior riservata agli Under 14.

Ci saranno poi anche Riccardo Borgogno e Michele Cuccu nella SM4 (solo asfalto) mentre nella categoria riservata alle ragazze, ovvero la SMLady, ci sarà il debutto della giovane new entry Giulia Sala.

Infine nella classe SM3 (under 23) i portacolori della squadra saranno Riccardo Olivier e Federico Gennaro in attesa del rientro in forma, dopo l’infortunio recentemente subito in allenamento, di Lorenzo Ferro.

La prossima stagione è prevista anche la partecipazione di alcuni piloti targati Team Undici ai Campionati Interregionale Supermoto Piemonte/Liguria/Lombardia e Triveneto/Emilia Romagna/Toscana.

Quindi impegni ad ampio raggio per la squadra di Gemonio gestita da Mauro Berva e da Nico Grazioli, e le premesse per ben figurare ci sono tutte con così tanti piloti di talento presenti nelle file del Team Undici!