A Palazzo Estense “Acqua Fan” per interagire, giocare e riflettere sull’importanza dell’acqua

Inaugurerà venerdì 22 marzo alle ore 11 a Palazzo Estense di Varese la mostra interattiva “Acqua Fan”. L’iniziativa mira a educare, coinvolgere e ispirare i visitatori su tematiche cruciali legate all’acqua.

Attraverso la soluzione di enigmi, quiz e curiosità, i visitatori saranno portati in un affascinante viaggio alla scoperta del mondo dell’acqua: dalla sua importanza per la vita sulla terra alle sfide ambientali e alle soluzioni innovative per la sua conservazione e gestione sostenibile. L’obiettivo è trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il tema dell’acqua, incoraggiandole a diventare agenti attivi di cambiamento.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, è stata sviluppata durante un laboratorio didattico coinvolgente con gli studenti della classe IV della Scuola Primaria Manzoni di Morosolo. Essa fa parte del progetto educativo più ampio “Acqua siAMO noi”, ideato da Alfa, gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, e trasformato in un gioco interattivo grazie alla creatività di CAST ONG – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico, con il contributo della Fondazione Cariplo.

“Acqua Fan” non è solo una mostra, ma un’opportunità per promuovere la consapevolezza e l’azione per la salvaguardia delle risorse idriche del pianeta, ispirando i visitatori a diventare guardiani attivi dell’acqua e ad adottare comportamenti sostenibili nella propria vita quotidiana.

La mostra sarà visitabile dal 22 marzo al 7 aprile sotto i portici di Palazzo Estense.

Per chi fosse interessato ad ospitare la mostra nella propria scuola o città, è possibile inviare una email a info@cast-ong.org. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito web www.cast-ong.org/mostrainterattiva.