A Tradate una mattinata sull’invecchiamento mentale nell’ambito della Welfare week

Un’esperienza di deprivazione sensoriale, per comprendere meglio l’universo in cui vivono persone affette da forme di demenza come l’Alzheimer.

L’opportunità sarà offerta da un incontro in programma sabato 13 aprile a partire dalle 10 alla Rsa la Pineta di Tradate (in via Monte Nevoso 12) nell’ambito della Welfare Week organizzata dal 6 al 14 aprile dall’Ambito distrettuale di Tradate.

L’iniziativa, proposta dalle educatrici dell’area educativa della Rsa, permetterà di sperimentare e dunque capire con un’esperienza sulla propria persona, cosa significhi compiere piccole mansioni apparentemente semplici avendo alcune limitazioni sensoriali.

Durante la mattinata sarà inoltre somministrato un test per la valutazione dell’età mentale a cura della psicologa Cristina Calderone.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita. E’ richiesta l’iscrizione via mail a: animazione.pineta@proges.it

Qui la locandina con i dettagli