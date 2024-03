Andrea Crugnola “cannibale” al Laghi: terzo trionfo per il campione d’Italia

Messaggio a tutti i pretendenti del titolo italiano assoluto di rally: anche quest’anno c’è un pilota da battere che non lascia nulla agli avversari. Si tratta – naturalmente – di Andrea Crugnola che a 15 giorni dall’esordio tricolore domina per la terza volta il “Rally dei Laghi”, la gara di casa, presa di petto dal 34enne di Calcinate del Pesce con il chiaro intento di vincere e di preparare al meglio il CIAR.

Crugnola, che aveva già vinto nel 2012 e nel 2017, è tornato a Varese con la Citroen C3 con cui ormai è un tutt’uno (con lui l’amico e collaboratore Andrea Sassi) e ha vinto tutte le sette prove speciali in programma nonostante avversari di primissimo piano. Due dei quali hanno dovuto alzare bandiera bianca in modo doloroso: Giò Dipalma – foratura sulla PS5 – e Damiano De Tommaso – brutto incidente nel finale – sono usciti di scena quando erano in pienissima lotta per il secondo posto con il biellese Corrado Pinzano.

L’esperto piemontese su Skoda Fabia (con Mauro Turati) si è così preso, con pieno merito, la piazza d’onore danzando sull’acqua su strade praticamente sconosciute e confermando il grande credito che gli addetti ai lavori gli davano alla vigilia. A completare il podio un regolarissimo Simone Miele, anch’egli con la Skoda Fabia, navigata da Roberto Mometti: una prova solida premiata dal risultato finale.

Per De Tommaso, piuttosto, bisognerà valutare i danni alla Citroen C3 con cui dovrà affrontare il CIAR visto che la posteriore destra è stata completamente stortata a pochi chilometri dal traguardo di Cittiglio Alto. A proposito di incidenti, Crugnola ha dovuto anche superare il più strano dei “botti”: al primo giro, tra il Sette Termini e la Valganna, è stato colpito sul fianco destro da un’auto stradale in un tratto di trasferimento. E qui è emersa la potenzialità di un team come FPF che all’assistenza di mezzogiorno ha sostituito la portiera grazie alla presenza del “muletto” per questi inconvenienti.

Una gara – la 32a della serie dei “Laghi” organizzata dal gruppo coordinato da Andrea Sabella – che ha superato anche l’esame del maltempo che ha sferzato fin da venerdì le strade dell’Alto Varesotto rendendo scivolose, infide e molto sporche le tre prove da ripetere due volte. Condizioni che non hanno scoraggiato né il pubblico né i concorrenti, con i “locali” che hanno stretto il coltello tra i denti per godersi appieno la gara.

Andrea Spataro, quarto, ha superato un problema di spegnimento sul primo Cuvignone e ha fatto bottino in ottica Coppa Italia e Lakes Rally Trophy mentre un regolarissimo Beppe Freguglia ha centrato l’ennesima top 5 della carriera, da queste parti. E poi ancora Pensotti, Ripoli e Re che hanno chiuso nell’ordine sesto, ottavo e nono inframezzati dal pavese Scattolon, un po’ deludente visto lo status di concorrente CIAR e compagno di box di Crugnola. Decimo infine Cianfanelli.

Come di consueto, onoreremo anche i concorrenti delle altre classi al lunedì con l’elenco di tutti coloro che hanno centrato un podio (visto il ritardo accumulato dalla corsa per l’incidente di De Tommaso sull’ultimo Cuvignone). Di certo, a tutti va un “bravo” (esteso a organizzatori e commissari) per aver dato spettacolo anche in condizioni avverse come quelle del fine settimana.

RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS

VareseNews ha coperto il “Rally dei Laghi” con liveblog interattivo, fotogallery e cronaca grazie all’aiuto di una validissima squadra di sponsor che comprende Colacem, Confident, Finazzi Serramenti, I Love Nebbiolo, Ripoli Il Macellaio / La Griglieria. Sosteniamo inoltre le attività benefiche di Race To Donate.