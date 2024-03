Ciclometropolitana del Saronnese, un concorso a premi per incentivare la mobilità sostenibile

Un concorso a premi che terminerà il 31 ottobre 2024 per incentivare la mobilità sostenibile. È stato presentato ieri in Municipio a Saronno il progetto “Io ci sto – Ciclometropolitana del Saronnese”, a cui, grazie ad un contributo ministeriale, hanno aderito i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Solaro, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Ceriano Laghetto, Cislago, Rovellasca, Turate e Rovello Porro.

Il progetto, sostenuto anche dal Parco del Lura, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dall’Ordine degli Architetti di Varese, vuole avviare una serie di attività che intervengono a qualificare il territorio e che vogliono coordinare azioni virtuose per migliorare gli spostamenti abituali verso le attività scolastiche e quelle di lavoro.

Per incentivare una mobilità che sia sostenibile e che si abitui ad utilizzare le infrastrutture ciclopedonali di collegamento, è stato promosso il concorso a premi per gli “Eco-attivi”, che mette in palio 20 premi (una bicicletta con casco e kit di riparazione) oltre ad un’auto elettrica.

Come si partecipa? Scaricando l’App EcoAttivi sul proprio cellulare e mettendo in pratica tutte quelle azioni positive che fanno maturare i punti: ogni 100 punti viene rilasciato un biglietto per l’estrazione locale e per partecipare al concorso nazionale.

Quali sono le azioni positive? Utilizzare i percorsi ciclopedonali, effettuare uscite didattiche, usare il pedibus, usare il car sharing, sottoscrivere abbonamento a treno o Tpl, usare la bicicletta per andare al lavoro, promuovere azioni di educazione ambientale e stradale, partecipare ad attività di formazione a cura dell’Ordine Architetti di Varese.