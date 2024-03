Da Magadino a Sesto Calende, Verbano 26 celebra duecento anni di navigazione di linea sul Lago Maggiore

È nata a Locarno l’associazione Verbano 26, per i festeggiamenti del duecentesimo anno di navigazione di linea sul lago Maggiore. La navigazione sul Lago Maggiore ha una lunga storia che risale a due secoli fa, quando nel 1826 il primo piroscafo in servizio di linea il Verbano I, costruito a Locarno-Muralto ha preso il largo per facilitare gli spostamenti tra le diverse località sulle sponde del lago.

Da allora, la navigazione ha svolto un ruolo fondamentale nel trasporto di persone e merci, contribuendo allo sviluppo economico e turistico della regione del lago Maggiore da Magadino a Sesto Calende. L’associazione nasce con l’intento di creare eventi di carattere storico nel 2026, quali conferenze, crociere, mostre e commemorazioni volte alla divulgazione storica di questo 200esimo anno di navigazione, sia in Svizzera che in Italia omaggiando in primis tutto il personale navigante.

Un progetto ambizioso che punta a unire tutte le associazioni storiche, culturali e turistiche in entrambi gli stati interessati abbattendo le frontiere con un fitto programma per la stagione primavera/estate 2026 con eventi e manifestazioni su tutto il lago da Locarno ad Arona. Al timone di Verbano 26 è stato eletto presidente Antonio Leucci, ex studente dell’istituto Nautico di Genova, appassionato e storico della navigazione sul lago Maggiore. Al suo fianco giovani ed esperti storici della navigazione lacustre si stanno dedicando all’allestimento del programma e degli eventi. L’associazione sta entrando in contatto con le associazioni storiche, con i comuni riviareschi e con le società di navigazione per creare eventi che possano coinvolgere sia i cittadini del lago che i turisti che visiteranno il lago Maggiore nel 2026.

L’associazione lancia inoltre un appello rivolto a tutti gli appassionati e associazioni che vogliano contribuire al progetto di contattare la stessa alla mail associazioneverbano26@gmail.com