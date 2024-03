Ennio Doris, il film sul banchiere è firmato dal regista varesino Giacomo Campiotti

Il trailer appena uscito anticipa l’evento speciale previsto nei cinema il 15, 16 e 17 aprile: parliamo di “Ennio Doris – C’è anche domani”, il film diretto dal regista varesino Giacomo Campiotti e tratto dall’autobiografia di Ennio Doris (‘C’è anche domani’, edizioni Sperling & Kupfer).

Interpretato da Massimo Ghini e Lucrezia Lante Della Rovere, è distribuito da Medusa.

Le riprese del film ispirato alla vita del fondatore di Banca Mediolanum erano iniziate a settembre dello scorso anno e si sono svolte a Milano e in Lombardia, a Portofino, in Veneto, regione del cuore e di nascita di Ennio Doris.

La firma dell’opera è quella del varesino Giacomo Campiotti (tra i film della sua carriera, Bianca come il latte, rossa come il sangue del 2012, Mai più come prima del 2005 e Come due coccodrilli del 1994 e la celebre serie Tv Braccialetti rossi), prodotto da Movie Magic International.

Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere interpretano il protagonista e la moglie Lina, mentre Alessandro Bertolucci è Silvio Berlusconi.