“Il perdono come strumento per costruire la storia” in un incontro a Milano con Don Zuppi

Uno spazio di riflessione, al di là di quello che già sappiamo, che parte dall’11 settembre 2001: allora ci fu un attacco spaventoso e inedito, e fu scelta la strada di sempre, della distruzione del nemico. Dopo più di vent’anni sappiamo che non ha funzionato. Ci sarebbe stata un’altra strada? C’è un’altra strada che possiamo percorrere oggi di fronte ai conflitti che lacerano i nostri giorni e alle decisioni che dobbiamo prendere? Le esperienze delle commissioni “Verità e riconciliazione” hanno qualcosa da insegnarci?

Questi i temi che saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 22 marzo alle 11 in Piazza Social Cohesion Days di Fa’ la Cosa Giusta di Milano, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Durante questo evento, Miriam Giovanzana dialogherà con don Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e inviato del Papa per la pace in Ucraina.