Il Torneo Prealpi 2024 è della Inox Team Saronno Softball

Grazie a un percorso netto, caratterizzato da una grande prestazione corale, la Inox Team Saronno Softball si è aggiudicata l’edizione 2024 del Torneo Prealpi, manifestazione internazionale di pre-campionato che si è disputata nel fine settimana tra Bollate e Caronno.

Dopo le vittorie contro Jourds, Sparks e Bollate, in finale è arrivato il successo contro la nazionale della Repubblica Ceca Under 18 per 12-3.

A certificare l’ottima prova della squadra allenata da Zuleyma Cirimele, anche i diversi riconoscimenti ottenuti dalle giocatrici della Inox Team Saronno Softball: Chiara Rusconi ha vinto il premio di Miglior Lanciatrice del Torneo, mentre Arianna Nicolini ha chiuso nella Top Three delle migliori battitrici.