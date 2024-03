Inaugurazione del centro AliBlu a Marnate: un faro di speranza per l’autismo

Il prossimo 5 aprile l’ex scuola elementare di Nizzolina in via Vittoria, 37 a Marnate, ospiterà l’inaugurazione del Centro AliBlu, un’importante iniziativa dedicata alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione delle persone autistiche gestito dalla cooperativa Solidarietà e Servizi e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI.

L’inizio della cerimonia è previsto per le 9,30. La giornata sarà inaugurata con l’introduzione di Laura Puricelli, Responsabile Area Autismo e Autonomia di Solidarietà e Servizi, che sottolineerà l’importanza di creare spazi sicuri e accoglienti per le persone con autismo.

I saluti istituzionali vedranno la partecipazione di importanti personalità del territorio, tra cui Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia nord di Intesa Sanpaolo, Oriella Triolo, programme officer CESVI, e Elisabetta Galli, sindaca di Marnate, insieme a Gemma Donati, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Marnate. Anche la presenza della dott.ssa Simona Nicolini, Primario NPI, e del dott. Jhon Tremamondo, direttore Socio Sanitario TBC ASST Valle Olona, sottolineerà l’importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire il benessere delle persone autistiche.

Un momento toccante sarà l’intervento del papà di un minore frequentante AliBlu, che condividerà la sua esperienza e sottolineerà l’importanza di luoghi come questo nel supportare le persone autistiche e le loro famiglie. Il saluto conclusivo sarà affidato a Domenico Pietrantonio, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Solidarietà e Servizi.

Dopo i discorsi istituzionali, seguirà un momento musicale e la lettura di una poesia, che aggiungerà un tocco di delicatezza e sensibilità all’evento. Alle 10:40, sarà il momento tanto atteso del taglio del nastro, con Mariolina Caputo, coordinatrice di AliBlu, che simbolicamente aprirà le porte del centro già attivo da qualche mese e che coinvolge direttamente 15 minori con autismo tra i 6 e i 18 anni e alcuni bambini tra i 3 e 5 anni; il progetto si occupa anche delle relative famiglie.

L’inaugurazione del Centro AliBlu rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’inclusione e dell’autonomia delle persone autistiche nella società. Grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, il Centro AliBlu si presenta come un faro di speranza per un futuro più inclusivo e accogliente per tutti.