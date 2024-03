Incidente stradale a Sesto Calende: donna ferita trasportata in ospedale in codice rosso

Questa mattina, domenica 31 marzo, si è verificato un grave incidente stradale a Sesto Calende che ha coinvolto una donna di 68 anni. L’incidente è avvenuto precisamente alle 10 in via Tognoli, dove la donna è stata coinvolta in una collisione contro un ostacolo.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi, con i carabinieri che sono intervenuti sul posto per le necessarie verifiche e per gestire la viabilità. La centrale operativa Soreu Laghi ha coordinato l’intervento di soccorso, dispiegando un’ambulanza di base, che ha raggiunto rapidamente la scena.

Data la gravità delle ferite riportate dalla donna, l’intervento si è qualificato come codice rosso, indicando la necessità di un soccorso immediato e di un trasporto urgente in ospedale. Per garantire assistenza avanzata, è stato inoltre inviato sul luogo dell’incidente un mezzo di soccorso avanzato automedica.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Gallarate, dove è arrivata poco prima delle 11.