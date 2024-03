Liuc Mood dona 350 uova di Pasqua all’ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”

Arriva dalle studentesse e dagli studenti della Liuc un gesto di affetto e di solidarietà verso i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. Grazie all’iniziativa del Gruppo studentesco Liuc Mood, stamattina, mercoledì 27 marzo, sono state consegnate 350 Uova di Pasqua al reparto di Pediatria del nosocomio milanese, alla presenza del rettore Federico Visconti, del professor Gianvincenzo Zuccotti, direttore responsabile Pediatria e pronto soccorso pediatrico del “Buzzi” e del dottor Tommaso Saporito, direttore medico di Presidio dello stesso ospedale. (foto sopra, da sinistra: Francesco Stante, Federico Visconti, Cristian Chivu e Gianvincenzo Zuccotti)

Con loro anche l’allenatore della Primavera dell’Inter Cristian Chivu e uno dei suoi giocatori Francesco Stante, studente Liuc. «È stato un gesto di grande valore per l’Ateneo – commenta il rettore dell’ateneo di Castellanza – l’impegno degli studenti di Liuc Mood nel promuovere l’iniziativa, la generosità di chi vi ha contribuito, la collaborazione con l’Ospedale Buzzi… con il giusto tocco di Inter. Il nostro studente Francesco Stante è allenato da Cristian Chivu: allievo e maestro insieme, anche questo è valore».

Gli studenti di Liuc Mood con alcuni operatori sanitari del reparto di Pediatria dell’ospedale “Vittore Buzzi” di Milano

Per la terza volta, Liuc Mood si fa garante di una bella proposta attraverso la quale Pasqua diventa un momento di disponibilità, altruismo e fratellanza. Con l’occasione, è lo stesso presidente del gruppo studentesco Francesco Manfra a ringraziare tutte le persone che hanno donato e, in particolare, Lindt & Sprüngli e UpTown Cafè per aver contribuito all’iniziativa.