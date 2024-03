Maltempo in Lombardia: oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

La Lombardia ha subito le conseguenze di una severa ondata di maltempo che ha provocato notevoli disagi in tutta la regione. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, portando a termine oltre 150 interventi di soccorso dalle prime ore della mezzanotte fino al mattino seguente.

La provincia di Varese si è distinta per la gravità e il numero degli interventi, con ben 30 operazioni di soccorso condotte dai vigili del fuoco, riflettendo l’entità del maltempo in quest’area.

A Milano, il numero di interventi ha raggiunto quota 70, segno evidente di come il maltempo abbia colpito duramente anche il capoluogo lombardo. Altre province interessate includono Como, con 16 interventi, Lecco con 20, Monza-Brianza con 15, Brescia con 11, e Cremona, dove si sono registrati 6 interventi.

In particolare, a Gavirate, un comune in provincia di Varese, la situazione critica ha portato all’apertura di una voragine in via Cornelio Rovera, con la conseguente evacuazione precauzionale di tre persone, sottolineando l’impatto diretto del maltempo sulla sicurezza dei cittadini.

Nonostante l’intenso lavoro svolto, rimangono ancora una ventina di richieste di intervento da gestire in tutta la regione. Milano al momento conta 12 richieste pendenti, seguita da Monza con 6, Como con 3 e Varese con 2. Grazie all’impegno costante dei Vigili del Fuoco, la situazione sta progressivamente migliorando, ma la risposta all’emergenza è ancora in corso, con le squadre che continuano a lavorare per garantire la sicurezza e il ripristino delle normali condizioni.