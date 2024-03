Mannion, la febbre del sabato sera arriva a 37. Gilmore, tutto qui?

GILMORE 4,5 (IL PEGGIORE) – Suona già un campanello d’allarme: preso per dare una mano a rimbalzo, Gilmore chiude la partita a quota zero in questa voce statistica. E per la verità l’unica in cui eccelle è quella dei falli fatti, cinque, cosa che costringe Spencer all’extraimpiego. Un paio di buone intuizioni in difesa, due liberi e nulla più: valutazione negativa, plus-minus negativo. Aiuto.

MANNION 9 (IL MIGLIORE) – Minuti da extraterrestre: non solo quelli finali dove entra in “modalità Pesaro” cercando di risolvere da solo la questione ma anche quelli tra il 15′ e il 20′ nei quali riattiva l’attacco biancorosso con soluzioni sopraffine che gli permettono di chiudere a quota 20 alla pausa lunga. Alla fine saranno 37 in 34′ con quell’unico neo della palla persa sul contatto con Bilan. Aggiunge 4 assist (spaziale quello in corsa sul taglio di Brown) con 12 falli subiti. Merce rara. Roba purissima.

SPENCER 7 – Boia e impiccato nei giochi d’area. Deve difendere su Bilan che è un po’ come fermare un camion senza freno a mano. E poi deve chiudere le penetrazioni e lavorare a rimbalzo. Ne prende 9, che sono tanti: a latitare in questo senso sono i suoi compagni.

MORETTI 5,5 – Con un Mannion così, trova poco spazio nel,la metà campo d’attacco, però – come accade già da qualche tempo – lavora con grinta e volontà apprezzabili in retroguardia, fors’anche stimolato dal duello con Della Valle (due esclusi eccellenti dal giro azzurro, tra l’altro). Però quelle quattro palle perse lo fanno scivolare al di sotto della sufficienza, specie per quell’azione malgestita sulla quale è sfumato il sorpasso a 1’50” dalla fine sull’81-82. Lo rivogliamo “bello di notte” a Istanbul.

MCDERMOTT 7 – Forse il migliore dopo Mannion per la sua prova poco rumorosa ma molto efficace tanto in retroguardia quanto in attacco dove chiude a quota 12 punti selezionando però con grande accuratezza i propri tiri. Sbuca un paio di volte nel finale, quando la palla pesa, manca un poco a rimbalzo dove soffre il maggiore atletismo altrui. Però non molla mai, nemmeno con la testa.

BESSON 6,5 – Dieci punti arrivano, con qualche giocata pregevole e qualche tiro un po’ forzato. Per la seconda volta in quattro giorni gli negano un fallo solare lanciato a canestro che – in partite così tirate – conta eccome sul bilancio finale. Bialaszewski gli preferisce Moretti 34′ a 18′ (a Wolde va peggio: zero) e dati alla mano, forse, avremmo bilanciato meglio questo minutaggio.

OKEKE 5 – Voto dovuto, perché Bialaszewski è costretto a utilizzarlo in partita “vera” ed è evidente che Leonardo non abbia ancora quel ritmo, quell’abitudine, quella mobilità richieste dalla Serie A. Però un po’ ci mette del suo: perché portare un blocco in movimento al primo passo in campo? Perché spingere da dietro a rimbalzo già andato? Insomma, con tutte le attenuanti del caso, sarebbe servita più concentrazione.

BROWN 6,5 – Primo periodo da Kevin Durant o su di lì: 12 punti, sentenza dall’arco, balzi a coprire il campo e via discorrendo. Poi si perde un po’ nei meandri della partita ed è un peccato, perché manda sul ferro un paio di tiri ben presi che, fossero entrati, avrebbero cambiato il corso della storia. Si rivede per un lampo: assist senza guardare di Mannion e balzo di Gabe per la schiacciata, ma – appunto – dopo la saetta non torna il temporale.