Max Factory Albizzate. La tua casa merita solo il meglio

Un nuovo megastore della catena Max Factory, il primo in provincia di Varese, ha festeggiato l’inaugurazione ufficiale venerdì 1 marzo ad Albizzate. Situato in prossimità dell’uscita dell’autostrada A8 di Solbiate Arno, il negozio si sviluppa su una superficie di 1500 metri quadrati e si caratterizza per l’impiego di energie rinnovabili, come un impianto fotovoltaico da 40 kW.

Con questa apertura, i punti vendita Max Factory in Italia salgono a 36, mentre in Lombardia diventano 15. Il Gruppo ha l’obiettivo ambizioso di raggiungere 50 punti vendita in Italia nei prossimi due anni.

L’apertura è stata accolta con entusiasmo dalle autorità locali, con il Sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova risorsa commerciale per la comunità locale. Anche l’Assessore al commercio, Cinzia Trombino, ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra l’azienda e l’amministrazione comunale, sottolineando l’interesse per l’introduzione di nuovi servizi, come una sezione dedicata ai prodotti asiatici e al pet food.

Nella foto Sara e Tommaso, fondatori del gruppo Max Factory, nato nel 2005

Il direttore dell’area immobiliare di Max Factory, Nicola Cescon, ha evidenziato il ruolo strategico di questo nuovo punto vendita lungo l’asse Varese-Gallarate, contribuendo all’espansione della catena nell’area del Lago Maggiore e oltre confine, verso la Svizzera.

Il direttore del marketing, Giacomo Cinelli: “Quando scegliamo di aprire in una determinata zona, cerchiamo opportunità di immobili che siamo in una posizione strategica e comodi per i nostri clienti. Abbiamo chiarissima l’idea di chi siamo e vogliamo che i nostri negozi siano ideali per le famiglie, per offrire loro un’esperienza di shopping completa.

Qui i nostri punti di forza sono nei casalinghi, nella cartoleria,inauguraznel tessile e decorazioni, oltre che essere gli unici ad avere un angolo dedicato al cibo.

Nella foto Giacomo Cinelli racconta il concept dello store

Il negozio si concentrerà principalmente sulla categoria Home, offrendo una vasta gamma di prodotti per la casa e la famiglia, con marchi italiani iconici e una selezione di articoli per la scrittura e la cancelleria. Inoltre, includerà un reparto alimentare, con un’attenzione particolare ai prodotti asiatici.

Il megastore di Albizzate mira a offrire un’esperienza di shopping completa, conveniente e immediata, con un parcheggio dedicato di 200 posti, di cui 60 al coperto.