Nel pomeriggio di Cadrezzate brillano Ponti e Canale

Seconda vittoria per Luca Ponti e primo successo stagionale per Francesca Canale nel circuito del Piede d’Oro. A Cadrezzate con Osmate è andata in scena – domenica 24 – la “Corri sul Lago” organizzata dal Joint Running Club in un’inedita cornice pomeridiana.

A vincere l’assoluta e la maschile è stato come detto Luca Ponti, già trionfatore nella “Marciando per la vita” di Varese: il portacolori dell’Atletica 3V ha portato a termine il percorso di 10 chilometri in 36.35 distanziando nettamente il pur bravo Paolo Ballabio (Atletica Casorate), secondo in volata su Alessandro Losa del G.S. Bognanco. Top 5 completata da Giuseppe Bollini (Circuito Running) e Argoub Salah (Atl. Gavirate).

In campo femminile invece successo di Francesca Canale che nel 2023 vinse ben cinque prove del Piede d’Oro. L’atleta dell’Athlon Runner (44.15) si è imposta per una manciata di secondi su Barbara Gloria Benatti dell’Arsaghese (44.33). Più distanti le inseguitrici con l’accoppiata dei Runners Valbossa formata da Martina Menegotto (3a) e Sofia Barbetta (4a) e con Sabrina Gussoni (Runner Varese) al quinto posto.

La domenica di primavera ha attratto a Cadrezzate ben 500 podisti, 160 dei quali iscritti alle classifiche del Piede d’Oro. Un numero importante in un’occasione speciale: il ricavato della corsa è stato infatti devoluto all’associazione CAOS, Centro di Ascolto per le donne Operate al Seno.

Ora il circuito podistico varesotto si ferma per un weekend, così da festeggiare in famiglia la Pasqua: si torna a correre perciò domenica 7 aprile con l’Arsalonga di Arsago Seprio.