Pedone investito a Saronno, interviene l’elisoccorso

Pedone investito nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Saronno, in via Volonterio. Una donna di 60 anni è stata travolta da un’auto intorno alle 17 e trascinata dal mezzo per diversi metri prima che il guidatore si accorgesse e si fermasse.

Dall’elisoccorso si sono calati i medici per portare i soccorsi urgenti. Sul posto anche diverse ambulanze e le forze dell’ordine. La donna è stato portata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.