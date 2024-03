Protezione civile, bilancio e tassa sanitaria sui frontalieri in Consiglio comunale a Venegono Inferiore

E’ convocato per mercoledì 20 marzo alle 21 il Consiglio comunale di Venegono Inferiore, con un ordine del giorno piuttosto vario.

Il primo e il terzo punto riguardano il bilancio, con il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte della Corte d’appello di Milano, e una variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Sempre la gestione finanziaria del Comune al centro del sesto ed ultimo punto dell’ordine del giorno, con comunicazioni sull’utilizzo del fondo di riserva.

Si parlerà poi di telefonia mobile con la proposta di costituire un diritto di superficie su una porzione di terreno comunale per un’impianto esistente in località Campi di Croce, nella zona dietro l’ospedale. In questo modo il Comune incasserà in un’unica soluzione 140mila euro di canone dal gestore in questione, a cui verrà riconosciuto un diritto di superficie di 25 anni.

Il quarto punto riguarda l’aggiornamento del regolamento del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, con l’adozione delle novità introdotte dalle ultime normative in materia.

Infine il Consiglio discuterà e voterà l’ordine del giorno proposto dall’Associazione comuni italiani di frontiera per chiedere al Governo l’annullamento della tassa sanitaria sui lavoratori frontalieri.