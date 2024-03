Riaperta dopo una nottata di lavoro la strada dove era caduto un tronco ad Albizzate

C’è voluta una nottata di lavoro dei vigili del fuoco e degli operatori comunali e buona parte della mattinata per mettere in sicurezza e riaprire la via Bruni ad Albizzate dove sabato sera, 30 marzo, un grosso tronco era precipitato da un albero di un’abitazione provata schiacciando un’auto parcheggiata e danneggiandone un’altra (GUARDA LE FOTO).

L’intervento, cominciato a tarda notte a causa delle moltissime richieste di soccorso in cui erano impegnati i vigili del fuoco, ha permesso di liberare le auto e rimuovere le parti più consistenti del tronco caduto. Con la supervisione del sindaco Mirko Zorzo è stata anche fatta un’opera di messa in sicurezza su altri rami pericolanti.

Riaperta la strada, il Comune prepara un’ordinanza

Infine, in tarda mattina di domenica 31 marzo, la strada è stata riaperta. Il Comune predisporrà anche un’ordinanza per imporre un’ulteriore messa in sicurezza dell’area privata dove insistono numerose piante ad alto fusto ma che riguarderà anche altre piante sul territorio.