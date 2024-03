Serena Acconciature, da 25 anni il posto giusto per la bellezza dei propri capelli

Sembra ieri, ma sono già passati 25 anni da quando Serena Maculan ha aperto il suo negozio di parrucchiera a Cazzago Brabbia. Era il 27 marzo 1999 e Serena Acconciature apriva i battenti per la prima volta. Oggi, e per tutta la settimana, Serena festeggia questo bel traguardo, raggiunto grazie alla passione e alla professionalità che lei e il suo team mettono ogni giorno per il benessere dei capelli delle proprie clienti.

«Ho aperto un po’ per scommessa, ero giovane, avevo 22 anni e lavoravo ad Azzate in un altro negozio. Mia sorella passò di qui e mi disse che c’era un bel negozio libero, spazioso, l’ideale per me – racconta Serena -. Quando lo vidi me ne innamorai e senza pensarci troppo, decisi di partire. Ed eccomi qua, dopo 25 anni. Ricordo il giorno dell’apertura, pioveva e dopo pochi giorni sarebbe stata Pasqua. Venne anche Giancarlo Giorgetti, oggi ministro ed allora sindaco di Cazzago Brabbia: ricordo che mi incoraggiò e che era felice dell’iniziativa di una giovane aspirante imprenditrice pronta alla sfida».

In questi giorni le clienti di Serena Acconciature possono trovare ancora più coccole: un tavolo all’ingresso dove campeggia un grande 25 fatto con palloncini colorati e tanti dolcetti: «Faccio questo mestiere da quando ho 14 anni, con me da 5 anni c’è la mia compagna di banco della scuola, Paola, parte integrante del mio team: siamo amiche, confidenti, ho anche avuto il privilegio di officiare il suo matrimonio in Comune a Varese con tanto di fascia tricolore. Tra le tante cose che facciamo c’è anche la preparazione delle spose per i matrimoni, collaboriamo con una truccatrice, Francesca, che è figlia di una delle nostre professoresse alla scuola professionale, Antonella».

«In questi anni il nostro lavoro è cambiato tanto, sono cambiate le mode, le persone, le esigenze. C’è più fretta, ci sono più pretese, ma noi cerchiamo sempre di mantenere un alto standard e di prenderci cura di chi ci sceglie – racconta Serena -. Ho clienti che vengono da me da 25 anni, si è creato con loro un bellissimo rapporto. Negli anni della pandemia ho cercato di mantenere un rapporto, di stare vicino alle clienti, dando consigli a distanza, portando materiale e lasciandolo appeso a cancelli e inferiate. Per molte facciamo non solo le parrucchiere, ma anche le confidenti, le psicologhe a volte, diamo consigli, suggerimenti. È un lavoro che ha tante facce. Oggi festeggiamo 25 anni, ma guardo già al prossimo traguardo».

