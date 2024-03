Sesto Calende celebra l’acqua con la mostra di Alessandro Puccia e una conferenza

Anche Sesto Calende si unisce alle celebrazioni dell’acqua. Da venerdì 22 marzo la città bagnata sia dal Lago Maggiore che dal fiume Ticino ospiterà Riflessi, la nuova installazione di Alessandro Puccia, «artista italiano che trasmette attraverso la fotografia il linguaggio dell’acqua».

L’opera di Puccia sarà a Sesto Calende in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2024, un appuntamento istituito nel 1992 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per «riflettere sull’importanza vitale dell’acqua dolce e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche». Il progetto è a cura di Giulia Pozzi ed è stato realizzato in collaborazione con la città e il suo assessorato alla cultura, l’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Varese, del FAI Varese e del FAI Novara e della sezione locale di Legambiente.

Da venerdì 22 marzo fino al 28 aprile Riflessi sarà visibile sul lungofiume, vicino all’InfoPoint, ospitate nelle bacheche di Viale Italia: gli scatti di Puccia rappresentano gocce d’acqua congelata e osservata al microscopio, fotografata e poi ingrandita così da osservare e comprendere il messaggio più profondo.

L’inaugurazione sarà lunedì 25 marzo alle ore 20:45 nella sala consiliare del municipio con la conferenza dal titolo Acqua e pace a cura della professoressa Angela Boggero, ricercatrice presso il CNR di Verbania.