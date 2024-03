“Sulla sicurezza a Samarate Fratelli d’Italia accusa sé stessa”

«Fratelli d’Italia è parte della maggioranza che governa Samarate, e quindi stanno accusando loro stessi di aver fatto poco o nulla da parecchi anni a questa parte». Lo dice il Pd samaratese, dopo l’iniziativa di domenica dei meloniani a Samarate e dopo un episodio che ha fatto molto rumore, l’incursione dei ladri da Luxale, noto locale, pasticceria e ristorante.

Il Pd pone una serie di domande per incalzare il centrodestra al governo della città, sulla sicurezza e anche sul tema del disagio giovanile, richiamato proprio da FdI (che ha tenuto il flash mob proprio per dire «No al disagio giovanile»).

Tra le contestazioni anche la nomina – giudicata tardiva – di una consigliera delegata al controllo del vicinato, una mossa che anche altre voci (persino dentro l’area di centrodestra) hanno considerato di sapore elettorale.

Di seguito il testo completo del comunicato.

Come Partito Democratico di Samarate esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai titolari e ai dipendenti dell’esercizio commerciale Luxale, che è stato oggetto qualche giorno fa di una ignobile intrusione con furto.

Vogliamo incitarli a non mollare, e a continuare a fornire ai cittadini samaratesi un servizio di qualità.

Contemporaneamente non possiamo però tacere che siamo già stanchi dell’azione ipocrita attuata da Fratelli d’Italia.

Già domenica scorsa questa forza emergente della Destra italiana, pur senza quasi alcun radicamento nel nostro territorio, ha voluto instillare nella nostra popolazione la paura irrazionale che la sicurezza nella nostra città sia fuori controllo: ci sembra che i cittadini samaratesi abbiano dato ben poco credito a tale teoria, partecipando in numero irrisorio al flash mob organizzato in piazza Italia a Samarate.

Oggi, commentando la vicenda del Luxale, di nuovo assistiamo a proclami scomposti da parte di Fratelli d’Italia.

In ogni caso, pur non essendo la situazione drammatica come vogliono farci credere, concordiamo anche noi che sul fronte della sicurezza non si sia fatto molto (anzi, quasi nulla) dal punto di vista amministrativo: ma Fratelli d’Italia è parte della Maggioranza che governa Samarate, e quindi stanno accusando loro stessi di aver fatto poco o nulla da parecchi anni a questa parte.

E’ stata potenziata la Polizia Locale? Sono state tentate azioni sinergiche con i Carabinieri che hanno una sede proprio sul nostro territorio? Si è chiesto agli organi preposti di verificare con molta attenzione eventuali infiltrazioni mafiose, già avvenute in territori molto vicini? E’ stata portata avanti in modo costante e propositivo la tanto sbandierata strategia del controllo di vicinato? Cosa ha fatto l’Amministrazione per la prevenzione del disagio giovanile? Sindaco e Giunta pensano che nessuno ricordi che proprio loro hanno fatto in modo che le scuole perdessero la figura dello psicopedagogista durante il corso dell’anno scolastico, e che quindi venisse a mancare un tassello importante nella gestione e nel recupero di casi difficili? O pensano realmente che sia sufficiente istituire la figura del Consigliere Delegato alla Sicurezza a meno di due mesi dalle elezioni comunali?

Noi rifiutiamo questa vecchia tattica del creare o amplificare ad arte paure e tensioni, per carpire qualche voto in più; allo stesso modo rifiutiamo di strumentalizzare tragedie familiari le cui dinamiche nulla hanno a che fare con la sicurezza in città.

Noi stiamo con tutti coloro, insegnanti, volontari, associazioni, parrocchie e famiglie che ogni giorno a Samarate cercano di prevenire concretamente la violenza, svolgendo un’azione educativa costante e continua, senza fare stucchevoli proclami come questa forza politica che, tra l’altro, è al Governo anche del Paese, dove non ci sembra un esempio cristallino di moderazione, nelle parole e nelle azioni.

La sicurezza è una cosa seria, non una bandiera sotto cui mettersi a poche settimane dalle elezioni.

Partito Democratico di Samarate