Tulipani che passione: arriva “Somma In Fiore” Il primo campo di raccolta ai Somma Lombardo  

Tulipani che passione: anche a Somma Lombardo si potrà partecipare alla raccolta dei fiori di primavera, con una modalità che “spopola”. Con l’arrivo della primavera, il gruppo “La Somma di Noi” ha organizzato la prima edizione dell’evento “Somma In Fiore”, un’iniziativa unica che vedrà la creazione del primo campo di raccolta di tulipani nella cittadina del Varesotto Questo benvenuto alla nuova stagione è un invito aperto a tutti i cittadini e visitatori a partecipare e vivere la magia dei colori che solo la natura può regalarci, coinvolgendo negozianti e cittadini a vivere la nostra città.

Da sabato 23 a domenica 24 marzo 2024 (e poi ancora nelle date del 13/14 e 20/21 aprile 2024) alla Fattoria Longone in via Ai Monti, i partecipanti avranno l’opportunità di camminare nei campi di tulipani, scegliere e raccogliere i propri fiori preferiti. In aggiunta, “Somma In Fiore” propone una serie di iniziative pensate per intrattenere e coinvolgere le famiglie e i più piccoli.

Per i bambini, “Somma In Fiore” si trasformerà in un laboratorio creativo il 23 marzo con “Bimbi in Fiore”, laboratorio artistico di decorazione tulipani di legno. Già in questi giorni infatti, è possibile ritirare nei negozi aderenti al circuito “La Somma di Noi” delle particolari sagome di tulipani in legno. Saranno queste a venire dipinte e decorate dai bimbi durante la prima domenica di svolgimento di “Somma In Fiore” dalle 14.30.

La festa dei fiori procede poi con l’Holy Party del 14 aprile, un’esplosione di colori dove dalle ore 16 grandi e piccini potranno divertirsi con una battaglia di colori in stile Holi, la festa indiana che saluta la primavera.

Infine, raccolta dei tulipani il 21 e 22 aprile nel campo di Via Ai Monti.

“Somma In Fiore” non è solo un’occasione per ammirare la bellezza dei tulipani, ma anche un evento pensato per promuovere la cultura, l’arte e il legame con il territorio, in linea con la mission del gruppo “La Somma di Noi”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e Confcommercio Gallarate.

«È un onore poter contare sul supporto della comunità e delle imprese locali in questa nuova avventura. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la gioia e la bellezza della primavera. Non perdete l’opportunità di creare ricordi indimenticabili con la vostra famiglia e di contribuire a far sbocciare la nostra comunità».