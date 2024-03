Un vento di cultura a Cassano Magnago: ecco i piani dei ragazzi di VIL.LAB (e del Comune)

«Siamo orgogliosi di avere tanti ragazzi di valore all’interno di Villa Oliva, capaci di creare legami con tutto il territorio». Tra le parole del sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, queste sono quelle che meglio raccontano quello che i ragazzi dell’associazione VIL.LAB Ets hanno creato in un anno di collaborazione col Comune, gestendo le Aule Studenti in Villa Oliva.

In occasione della fine della sessione universitaria, sabato 23 marzo i ragazzi di VIL.LAB hanno incontrato l’Amministrazione comunale e hanno parlato di numeri e risultati, oltre che dei diversi progetti per il futuro prossimo che sempre più vede un ambiente associativo aperto al territorio.

Dall’inizio dei tesseramenti, sono oltre 280 le persone che hanno aderito al progetto vivendo quotidianamente gli spazi della villa condividendo “spazio, tempo, stress e sorrisi”, come recita la tessera dell’associazione.

Un vero e proprio collettivo di studenti che popola il bene del FAI più importante del territorio nell’ottica di mantenerlo vissuto, in un contesto di palpabile entusiasmo e positività.

VIL.LAB per gli studenti delle scuola superiori

Oltre 45 universitari che si mettono a disposizione degli studenti che si trovano a scegliere il percorso di studi post-diploma, in una giornata di orientamento full immersion con tantissime facoltà rappresentate. Lo racconta molto bene Ihsan Boulahrajane, segretaria in carica di VIL.LAB: «A dicembre siamo arrivati alla terza edizione dell’Orientaday, che ormai è diventato un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del gallaratese: oltre 300 adesioni che ci hanno fatto sudare per gestire l’affluenza in modo ordinato e produttivo, così che l’evento potesse risultare quanto più efficace possibile». E continua: «La soddisfazione non arriva solamente dall’adesione del pubblico, sempre crescente, ma anche dai ragazzi che si prestano a incontrare il territorio, che affrontano una giornata complessa come questa con massima naturalezza».

VIL.LAB e serate ludiche per il territorio

Le iniziative di VIL.LAB volgono lo sguardo anche a proposte più leggere, come quella delle serate dei giochi in scatola. «L’idea è quella di coinvolgere in Villa anche persone che non frequentano l’università – racconta Andrea Passera, socio di VIL.LAB -, in ottica intergenerazionale, al fine di proporre serate con al centro giochi in scatola. Grazie all’aiuto dei volontari di Gemme siamo entrati in contatto con l’associazione Ruolatori Seriali, che è rimasta estremamente affascinata dalla Villa stessa e dalla nostra realtà associativa, ed è grazie anche al loro supporto che il progetto sta prendendo forma e a breve verrà proposto. Villa Oliva in questo modo sarà frequentata anche nei periodi che non prevedono la sessione universitaria, riuscendo a creare continuità con un’utenza sempre più eterogenea».

VIL.LAB per le scuole elementari

Tra i motori del progetto si trova sicuramente l’entusiasmo dell’Assessore all’Istruzione di Alessandro Passuello, che tra le iniziative proposte ne ha sponsorizzata una in particolare:

la Green School a Cassano Magnago.

«Tra gli altri, in Villa Oliva troviamo anche futuri ingegneri, fisici, biologi – commenta Luca Deveronico, presidente di VIL.LAB -; quando ci è stato richiesto di progettare un sistema di recupero e conservazione dell’acqua per le scuole primarie di Cassano siamo stati subito entusiasti di metterci in gioco. Sarà sicuramente molto formativo, tanto per noi quanto per i bambini che prenderanno parte al progetto e sarà un motivo di orgoglio sapere che abbiamo contribuito in progetti così importanti per il territorio».

Tutto questo rientra nelle premesse che hanno portato alla firma del contratto di gestione della Villa del parco della Magana: aule studenti, sì, ma al centro di un progetto che guarda verso tutti i cassanesi. Anche per questo il sindaco Ottaviani si è detto molto soddisfatto di quanto raccontato dai ragazzi, auspicando in un rinnovo del contratto come una formalità «auspicando un rinnovo del contratto presentato come una formalità».

VIL.LAB on the road

L’ultimo progetto raccontato non risponde a un nome ben definito, tuttavia traspare sicuramente tutta la volontà di portare degli incontri di valore: gli universitari e il viaggio. Non si parla di vacanze, ovviamente, bensì di erasmus, work away e volontariato, con una quarta tematica ancora da definire. Il progetto è stato raccontato dal volontario e membro del direttivo di VIL.LAB Francesco Girenti: «Le serate avranno un momento di speaking frontale e un altro momento più sbottonato, simile alla formula dell’orientaday, dove chi è interessato a fare queste esperienze può dialogare con chi è già tornato da questo genere di viaggi».

«L’erasmus, ad esempio, non prevede una sola forma e può essere complesso capire

davvero come funziona. Quello che vorremmo fare è condividere le esperienze che

convergono in Villa con chi fuori può trarne vantaggio, sapendo che possono essere in molti a farsi domande su queste tematiche ed essendo consapevoli di quanto non sia facile trovare risposte chiare».

I ringraziamenti agli sponsor

Tutti i progetti di cui si è parlato, nonché quello principale delle Aule Studenti, sono completamente autofinanziati e figli del volontariato. I primi a permettere economicamente la nascita dell’Associazione sono stati proprio i soci fondatori, ad oggi le dinamiche sono completamente diverse: «Oltre all’Amministrazione comunale che ci ha dato questa

possibilità – commenta Stefano Melli, socio fondatore -, siamo felici di ringraziare le attività

del territorio che ci sostengono, come Raro Bistrot Gallarate e Vision Ottica Gallarate, che hanno scelto di partecipare al progetto anzitutto per prendere parte a questo movimento di estremo valore prima ancora di captare un ritorno d’investimento».

«Le donazioni sono ciò che ci permettono di crescere ed è un grande vanto per noi constatare che lo sponsor principale sono proprio gli utenti: le donazioni raccolte da chi frequenta Villa Oliva continuano a crescere e tutto questo ci permette di costruire progettualità su diversi fronti. Questa partecipazione non è mai stata data per scontata ed è la cartina tornasole di quanto siano apprezzati i nostri sforzi».

Tra presente e futuro

Alla serata erano presenti Davide Giani e sua figlia Serena, che per prima ha avuto

l’idea delle Aule Studenti. «Stimo molto questi ragazzi – dice Serena – per il cuore che ci mettono e li invidio non avendo avuto questa possibilità anni fa: io ho proposto il progetto a mio padre, lui lo ha realizzato con la nostra associazione In Viaggio sulla Loro Scia, ma ho fatto in tempo a terminare gli studi senza usufruire di questo posto incredibile. Abbiamo acceso, vedere l’energia di questi ragazzi nel creare qualcosa di bello e solido, deve essere un motivo di estrema soddisfazione per tutti noi».

Proprio Serena Giani e il sindaco Ottaviani sono stati poi insigniti delle tessera onoraria numero 1 di VIL.LAB, a sancire una collaborazione forte tra tutti coloro che hanno prima immaginato e poi costruito questa realtà unica.

Anche il Consigliere comunale Davide Antognoli ha colto l’occasione per sottolineare nuovamente il suo entusiasmo e la sua vicinanza al progetto, così come tutti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno preso parola. La sensazione è che a Cassano Magnago ci sia un vento di estrema positività nato in maniera spontanea, che il Comune ha scelto di sfruttare costruendo pale eoliche di cultura da far girare all’interno di Villa Oliva.