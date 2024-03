Via libera di Fratelli d’Italia, Puricelli bis a Samarate

Via libera di Fratelli d’Italia per il Puricelli bis a Samarate.

A confermarlo il presidente provinciale Andrea Pellicini: «Pur avendo candidati di assoluto valore, a Samarate favoriremo la ricandidatura di Enrico Puricelli. Nel centrodestra i patti si rispettano sempre e la regola di ricandidare i sindaci dopo il primo mandato va rispettata».

«Ora pensiamo ad una coalizione forte e a preparare le nostre donne e i nostri uomini per la competizione elettorale – ha detto ancora Pellicini – Con gli alleati stiamo lavorando bene dappertutto e continueremo a farlo per cercare di fare un buon risultato in ogni comune».