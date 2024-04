24 libri in 12 mesi per la Reading challenge del Sistema bibliotecario Valli dei mulini

Leggere, leggere e condividere i libri più belli dell’anno sono gli obiettivi della Reading challenge 2024 del Sisema bibliotecario Valli dei Mulini.

La sfida per gli appassionati della lettura si rinnova e propone di individuare 24 titoli – in media due libri per ogni mese – in base a 24 categorie individuate dalle 46 biblioteche aderenti alla rete Valli dei mulini.

24 CATEGORIE DI LIBRI

Categorie diverse e divertenti e che solo in minima parte riguardano il genere: un classico, un graphic novel, un libro di viaggio, uno umoristico e uno che racconti un evento di cronaca italiana o da cui sia stato tratto un film.

Ci sono poi i libri d’autore: quest’anno Kafka e Joseph Conrad, ma anche uno scrittore tedesco, uno locale uno che abbia le prime due lettere del cognome uguali a quelle del lettore-concorrente.

C’è una categoria della Reading Challenge di libri con editore che inizia per E, mentre gioca con i numeri la categoria dei volumi con un numero di pagine pari all’età del lettore + 100 ( non vale mentire!).

E poi bisogna scegliere un libro a preferenza, uno con la copertina gialla, uno da regalare, uno con un animale nel titolo e uno con la parola biblioteca nel titolo.

Proprio al rapporto tra lettore e biblioteca sono dedicate la maggior parte delle categorie: dal titolo consigliato sull’APP delle @Valli dei Mulini a quello più gettonato in catalogo. Il primo libro “visto in biblioteca voltandoti a sinistra”, quello consigliato dal bibliotecario o scrivendo a sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it oppure con CDD compresa tra 100 e 200: “Cosa è la CDD?? Chiedilo al tuo bibliotecario e alla tua bibliotecaria, ti saprà guidare in quella parte della biblioteca!”

COME PARTECIPARE ALLA READING CHALLENGE 2024

Partecipare è semplice: sarà sufficiente leggere e scegliere un titolo per ogni categoria annotandolo sulla scheda della Reading Challenge disponibile nelle Biblioteche e disponibile qui sotto.

La Reading challenge è anche social, dove vengono condivisi i contenuti creati dalle biblioteche e dai lettori in sfida con l’hashtag #vdm2024 – pagina Instagram @biblioinfluencer.

Un gioco per divertirsi, leggere sempre di più e creare comunità tra i 33 mila lettori delle Valli dei Mulini e i loro bibliotecari.

Maggiori informazioni a QUESTO LINK