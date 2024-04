A Bisuschio il 25 Aprile con le celebrazioni ufficiali e una mostra di cimeli di un prigioniero di guerra

Il 25 Aprile il Comune di Bisuschio, oltre alle celebrazioni ufficiali, propone una mostra che permetterà di “toccare con mano” ricordi e testimonianze di un prigioniero di guerra.

La mostra, allestita in collaborazione con la Biblioteca comunale, esporrà il materiale conservato negli anni dal cittadino di Bisuschio Andrea Rossi, uno dei tanti soldati dell’Esercito italiano che dopo l’armistizio si rifiutò di continuare a combattere al fianco delle truppe naziste. Per questo venne arrestato e inviato in un campo di prigionia e lavoro in Germania.

La mostra, che sarà inaugurata giovedì 25 aprile, potrà essere visitata fino al 4 maggio negli orari di apertura della Biblioteca: il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 16; il venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12.

Giovedì 25 aprile le celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione prenderanno il via alle 8.45 al monumento di Pogliana. Alle 9.15 il raduno nel piazzale del Municipio, alle 9.30 la Messa in Chiesa parrocchiale, da dove alle alle 10.30 partirà il Corteo per la posa della corona al monumento dei Caduti di Bisuschio. Dove si terrà la commemorazione ufficiale.