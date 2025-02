Per l’eurodeputata Isabella Tovaglieri un “dialogo sul futuro dei giovani” all’Isis Valceresio

Un momento di confronto e crescita per gli studenti dell’Isis Valceresio, che hanno partecipato all’incontro con l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, ospite dell’istituto superiore per discutere di temi di grande rilevanza per il loro futuro. Transizione ecologica, responsabilità civica, partecipazione giovanile e difesa dei diritti delle donne sono stati al centro della discussione, in un incontro promosso da Cristian Posteraro e Thomas Dalle Nogare, rappresentanti provinciali dell’istituto.

Tovaglieri ha raccontato la propria esperienza nelle istituzioni, sottolineando quanto sia importante coinvolgere i giovani nei processi decisionali e investire su di loro affinché possano essere protagonisti attivi del cambiamento. Ha evidenziato come la partecipazione delle nuove generazioni sia essenziale per costruire una società più consapevole e dinamica. Ampio spazio è stato dedicato anche alla transizione ecologica, con una riflessione sull’equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico. Tovaglieri ha ribadito l’importanza di un approccio che sappia coniugare innovazione e sostenibilità, garantendo al contempo opportunità lavorative per le nuove generazioni.

Un tema centrale della discussione è stato anche la difesa dei diritti delle donne. Tovaglieri ha ricordato il suo impegno in una commissione parlamentare che si occupa della promozione della parità di genere e della tutela dei diritti delle donne, un tema che ha particolarmente a cuore e che ha voluto approfondire con gli studenti. La difesa dei diritti delle donne, infatti, è fondamentale per costruire una società giusta e inclusiva, e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare in questa direzione.

L’incontro ha anche toccato il tema della partecipazione giovanile nella vita pubblica. Cristian Posteraro e Thomas Dalle Nogare, in qualità di rappresentanti provinciali, fanno parte di commissioni che si occupano di avvicinare i giovani alle istituzioni e di promuovere un coinvolgimento attivo nei processi decisionali. Il loro impegno mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di essere parte integrante del cambiamento, contribuendo con idee e proposte concrete.

L’evento ha visto anche la partecipazione dei sindaci di Porto Ceresio, Marco Prestifilillo, e di Besano Leslie Mulas, che hanno sottolineato il valore del confronto tra istituzioni e cittadini. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Carmen Sferlazza, il cui supporto ha reso possibile questa importante opportunità di crescita per gli studenti.

Posteraro e Dalle Nogare ritengono che investire nei giovani significhi costruire una società più solida e consapevole. Dare spazio alle nuove generazioni, ascoltare le loro idee e coinvolgerle attivamente nei processi decisionali è la chiave per un futuro migliore.