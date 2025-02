Incidente a Bisuschio, ferita una 34enne

Una donna di 34 anni è rimasta ferita piuttosto seriamente in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina – martedì 4 febbraio – a Bisuschio, intorno alle 6.45.

Il sinistro ha riguardato due vetture ed è avvenuto in via Mazzini, ovvero la Statale 334 che attraversa il centro abitato della Valceresio. Secondo le prime informazioni la giovane sarebbe l’unica ferita.

Sul posto sono giunte un’ambulanza ma anche un’automedica, arrivate in “codice rosso”, quello della maggiore gravità. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Circolo ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante abbia riportato traumi e contusioni.

Come prevedibile, anche vista l’ora di punta, l’incidente ha causato code e rallentamenti sulla statale, molto frequentata da chi si reca al lavoro o a scuola.