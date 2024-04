A Cantello esonda il Torrente Bevera, Protezione civile al lavoro per le piante cadute

La Protezione civile di Cantello al lavoro con diverse squadre attive sul territorio per dare seguito alle segnalazioni giunte nelle ultime 12 ore.

In mattinata sono state rimosse diverse piante che si sono abbattute sui percorsi ciclabili di Ligurno e Cantello. Intanto continua il monitoraggio del Torrente Bevera esondato nelle scorse ore in prossimità del sovrappasso di via alle Pinete.

La Protezione civile segnala nei momenti di forte pioggia possibili accumuli localizzati sulla sede stradale in diverse vie e raccomanda massima prudenza in transito su tutte le strade visto il manto stradale scivoloso.