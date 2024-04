A Gallarate due annulli filatelici commemorativi per i 70 anni dell’Associazione Arma Aeronautica Militare

Per celebrare i 70 anni dalla nascita dell’Associazione Arma Aeronautica Militare nella sua sezione di Gallarate, Poste Italiane ha deciso di realizzare due annulli filatelici che saranno disponibili limitatamente per questo evento.

L’Associazione, nota inizialmente come Sezione Provinciale Varesina, è stata fondata il 6 giugno 1954 e compirà quest’anno 70 anni. Da sempre impegnata nella promozione di iniziative di vario tipo, ha come scopo quello di tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare.

Gli annulli saranno e presentati e disponibili da venerdì 5 aprile in Piazza della Libertà a Gallarate allo stand di Poste Italiane, dalle ore 15 alle 19. I bolli riproducono il logo del settantesimo anniversario che racchiude un significato araldico e l’opera in bronzo depositata presso a sede della stazione.

Alle ore 10, sarà invece prevista una cerimonia di bollatura nella Sala Consiliare del Comune alla presenza del Direttore della filiale di Busto Arsizio di Poste Italiane Dott.ssa Cristina Giovannelli e delle autorità.

Poste Italiane recentemente ha presentato a Varese un timbro molto particolare, per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’autostrada A8 Varese-Milano.

Ma cosa sono gli annulli filatelici? E la filatelia?

Nel primo caso parliamo di bolli (o francobolli), timbri, impronte o segni indelebili che vengono impressi sui valori per impedire che vengano riutilizzati più volte.

La filatelia è, invece, l’interesse che si è venuto a creare nel corso del tempo proprio attorno a questi piccoli oggetti. È una delle forme di collezionismo più diffuse al mondo. Attraverso gli annulli si può ripercorrere a quelli che sono stati gli avvenimenti e i personaggi storici che hanno fatto la storia dell’Italia.

Quelli più rari e ricercati dai collezionisti sono legati a particolari eventi storici come il “Ferro di cavallo”, realizzato durante il periodo di Ferdinando di Borbone del Regno delle due Sicilie.

Il 5 aprile, per l’occasione, diversi prodotti di collezionismo e francobolli recenti saranno disponibili presso lo stand di Poste Italiane.

Gli annulli speciali saranno disponibili per i 60 giorni successivi all’utilizzo allo sportello filatelico di Gallarate in via Vespucci, per poi essere depositati nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per tutti i collezionisti o gli interessati è disponibile il sito https://filatelia.poste.it, dove troverete qualsiasi informazione riguardante il mondo della filatelia.