A Gallarate un fine settimana con i sapori di Francia

A Gallarate si respita aria di Francia, con il Mercatino Regionale Francese, che porta baguette e croissaint, macaron e saponi alla lavanda (e molto altro) nel centro della città, per tutto il “weekend lungo”, dal 5 al 7 aprile. Un momento che, con il suo tocco transalpino, è davvero particolare e sempre ben gradito.

«Questo è un format che si è dimostrato in grado di attirare nel nostro centro storico non solo gallaratesi ma anche pubblico dai comuni limitrofi e per questo abbiamo deciso di riproporlo» dice l’assessore alle Attività produttive ed al Marketing territoriale, Rocco Longobardi.

Quest’anno l’allestimento è un po’ diverso dagli scorsi anni: gli stand si dispongono tra piazza Libertà e Corso Italia.

«Eventi di qualità, come dimostrato anche in passato, rappresentano un incentivo ulteriore a fare un giro nel nostro centro storico e scoprire così le attività ed i negozi che lo animano».

Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi le “degustazioni dolci” potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da re e imperatori: i macaron.

Una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguette e croissant appena sfornati nello spazio della boulangerie. In questo piccolo angolo di Francia che si presenta nella tua città troverai anche l’artigianato, con un’ampia gamma di prodotti provenienti da diverse regioni: lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro ancora.