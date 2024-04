A Luino tutti in piazza per il 25 aprile

Anche quest’anno, in occasione del settantanovesimo anniversario della Liberazione, i comuni di Luino, Brezzo di Bedero, Dumenza, Germignaga e Porto Valtravaglia si uniranno per commemorare il 25 aprile.

Come consuetudine, Luino sarà il palcoscenico di un lungo corteo che attraverserà le vie del centro città, accompagnato da vari momenti commemorativi organizzati in collaborazione con l’Anpi Luino. L’appuntamento è per giovedì 25 aprile a partire dalle 10.15.

PROGRAMMA

Ore 10:15 Raduno delle rappresentanze sociali, partigiane, d’arma combattentistiche, sindacali e delle scuole nella piazza del Municipio di Luino

Ore 10:30 Corteo, con accompagnamento della Musica Cittadina, al Monumento a Giuseppe Garibaldi e, attraverso via Vittorio Veneto e corso XXV Aprile, al Monumento ai Caduti

Ore 11:00 in piazza Risorgimento celebrazione ufficiale. Saluto dei sindaci. Oratore: Natale Bevacqua, professore e dirigente scolastico dell’Isis “Città di Luino – Carlo Volontè”. Una delegazione poi, si sposterà a Voldomino per rendere omaggio ai martiri della “Gera”.

In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà a Palazzo Verbania.