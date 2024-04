A Tradate una giornata per giocare con gli aquiloni

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico: io vivo altrove, e sento che sono intorno nate le viole.” È la prima terzina della poesia “L’aquilone” che Giovanni Pascoli pubblicò nel 1904. Sembra giusto ricordare che uno scrittore così famoso dedicò una poesia ad un oggetto in fondo così semplice.

Visto il successo della scorsa edizione, anche quest’anno i visitatori più piccoli costruiranno, “guidati” dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), gli aquiloni che personalizzeranno incollando la sagoma dell’animale che avranno scelto di colorare e ritagliare.

L’aquilone, che rimanda a momenti di gioia, gioco, spensieratezza e serenità in realtà veniva chiamato dai nostri nonni stella (anzi stela) o cervo volante, perché entrambi volano – aquilone e insetto – inclinati, con la testa alzata e con la pancia al vento!

“Il ritorno degli aquiloni” Domenica 14 Aprile 2024 dalle 14.00 alle 18.00 presso il Centro Didattico Scientifico (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico) Via ai Ronchi, 75 – loc. Abbiate Guazzone, Tradate.

Ecco il programma

Laboratorio di costruzione Aquiloni!

Laboratorio STEAM “Si alza il vento!?” – Costruiamo strumenti utili a capire se il tuo aquilone può volare (prenotazione online);

EcoPlanetario: l’Aria – Associata da sempre al vento, alla luce, al cielo, considerata una divinità da popoli del passato o sede dell’anima nell’antica Grecia, ma cos’è veramente l’aria? Partiamo insieme per un viaggio alla scoperta di questo elemento iniziando da quella che abbiamo sulla Terra per poi esplorare lo spazio alla ricerca di altra aria e capire così le caratteristiche della nostra e cosa la rende indispensabile o dannosa per la vita come la conosciamo. La proposta rientra nell’ambito del progetto “Green it up!”, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale (partecipazione gratuita con prenotazione in loco);

Elevazione Ecologica: Il Volo del Piccolo Aerostato Solare” – Esploriamo il volo sostenibile del piccolo aerostato solare, un’occasione per imparare come la tecnologia può essere amica dell’ambiente.

L’altra proposta è l’esperienza in EcoPlanetario (unica attività a pagamento) con i viaggi delle 14.30 e 15.30 dedicati all’esplorazione del nostro Sistema Solare. Molteplici le possibilità di coinvolgimento disponibili in occasione delle domeniche di apertura del Centro Didattico, dalla visita guidata all’Osservatorio Astronomico al Sentiero della Magia del bosco.

Tutte le informazioni sono disponibile su www.centrodidatticoscientifico.it

La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione da effettuarsi nella sezione biglietteria del sito www.centrodidatticoscientifico.it.

I visitatori possono lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi (700m) con una breve passeggiata che significa più salute e meno inquinamento

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia lieve, pur subendo variazioni. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, invece, l’evento sarà rinviato a domenica 21 Aprile 2024.