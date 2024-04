A Varese la presentazione del libro di Michele Bellini “Salviamo l’Europa: otto parole per riscrivere il futuro”

“Salviamo l’Europa: otto parole per riscrivere il futuro”. Il PD di Varese città presenta il libro di Michele Bellini. L’incontro con il componente della Segreteria regionale PD si terrà questo sabato – 20 aprile – alle 17, nella sala superiore della Libreria Ubik di piazza Podestà, a Varese.

“In vista delle elezioni europee – spiega la segretaria cittadina Pd Manuela Lozza – abbiamo deciso di affrontare il tema dell’integrazione europea. Vogliamo far conoscere ai cittadini le nostre idee sul futuro del vecchio continente”. “In uno scenario di forte instabilità come quello attuale – conclude la segreteria – crediamo che gli Stati Uniti d’Europa, non le idee sovraniste della destra, siano l’unica strada possibile per tutelare i nostri interessi nazionali”.