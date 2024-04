A Varese “Sulle tracce di Majorana”: spettacolo itinerante nei luoghi simbolo di una città che cambia

La stagione di prosa “Latitudini” di Karakorum esce dal teatro e torna ad abitare le strade della città, e lo fa con una produzione fatta in casa: “Sulle tracce di Majorana”. Uno spettacolo itinerante in cuffia che accompagna lo spettatore nelle vie di Varese, alla ricerca del geniale scienziato scomparso, percorrendo luoghi simbolo di una città che cambia (tra questi, il vecchio Cinema Vittoria).

La performance vuole indagare il difficile equilibrio tra innovazione e tradizione. Una riflessione sul progresso, sul futuro e sulla necessità di rallentare o cambiare strada.

L’appuntamento è per domenica 7 aprile, con tre repliche: alle 11.00, alle 15.00 e alle 17.30. Il ritrovo sarà in Piazzale Trento, davanti alla stazione delle Ferrovie Nord. Lo spettacolo si snoderà nelle vie di Varese per una durata di 1,5 km. Si consigliano scarpe comode.

LO SPETTACOLO

Ettore Majorana, geniale e solitario fisico, allievo di Enrico Fermi, è davvero scomparso nella primavera del 1938 spaventato perché aveva “previsto” la bomba atomica? Le ipotesi si sprecano: potrebbe essersi buttato in mare dalla nave che lo riportava a Napoli, essersi ritirato in convento, esser fuggito in Germania o in Sudamerica…

“I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire” disse il primo responsabile delle indagini. E di Majorana si sono perse le tracce. Fino a oggi.

Un uomo un po’ trascurato fissa corrucciato fuori dal finestrino del tram e ogni tanto scribacchia qualcosa a penna su un pacchetto di sigarette: numeri, formule incomprensibili. Che sia lui, lo scienziato scomparso nel nulla? Ma se è davvero lui, oggi dovrebbe avere… quanti anni? Non è possibile, come ha fatto a restare giovane così a lungo?

CREDITI

Un progetto di Stefano Beghi, Chiara Boscaro, Marco Di Stefano | Con Alice Pavan | Di Karakorum Teatro / La Confraternita del Chianti | Produzione AIDA Associazione Interdisciplinare Delle Arti

BIGLIETTO ONLINE

Intero: 12€ + prevendita

Ridotto (allievi Yak School, under 25, over 65, abbonati Varesenews): 8€ + prevendita

Biglietti disponibili all’acquisto su www.spazioyak.it