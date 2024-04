Ad Angera un weekend a misura di bambino con letture, arte e laboratori

Un weekend dedicato alla cultura con tante iniziative, per famiglie e bambini. Di seguito i principali eventi del weekend ad Angera.

Sabato 6 aprile

Le famiglie sono attese in Biblioteca per conoscere l’iniziativa “Nati per Leggere”, che prevede letture per bambini a cura delle animatrici di progetto Lara e Veronica. Orari attività 10-10.45 per i bambini 0-3 anni – 11-11.45 per i bambini 3-6 anni. Ingresso libero in via Dei Mille 5.

Prenotazione a:biblioteca@comune.angera.it

Sempre in biblioteca, sabato alle ore 11, incontro con Roberto Cenci, esperto ambientale, politico e scrittore – autore di “I racconti di nonno Guido” volume dedicato a grandi e piccini, che offre piacevoli storie intervallate da poesie.

Ingresso libero in via Dei Mille 5.

Informazioni: biblioteca@comune.angera.it

Domenica 7 aprile

“Disegniamo l’Arte” evento dedicato al tema della natura promosso da Abbonamento Musei Lombardia. Lo staff del Civico Museo Archeologico attende i bambini dai 4 ai 7 anni e le loro famiglie, alle ore 15.00, per scoprire fra le collezioni museali: foglie, fiori, uccelli e molto altro, che ispireranno la creazione di un antico giardino romano.

Evento gratuito in via Marconi 2.

Prenotazione necessaria:prenotazioniangera@gmail.com

Sempre al museo i più grandicelli potranno disegnare opere d’arte ispirate agli elementi naturali raffigurati sui reperti utilizzando i materiali Carioca partner dell’iniziativa. Ingresso libero dalle 14.30 alle 18.30.

Informazioni: museo@comune.angera.it

Sabato 6 e Domenica 7 aprile

“Sculture da accarezzare” mostra a cura di Damiano Latorre e Vincenzo Canavesi con varie opere in legno esposte alla Soara Fabbrica ex-Magnesia in via Dal Molin 1. Ingresso libero dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

Per informazioni cdlatorre@libero.it

Esposizione adatta a tutti, prenotazione gruppi consigliata.