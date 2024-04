Ad Arcisate un fine settimana con i colori e il divertimento dei mattoncini Lego®

Sabato 20 e domenica 21 aprile alla palestra Rocco Lamanna di Arcisate si terrà la seconda edizione di “Un mattoncino per la ricerca”, con una due giorni di grande divertimento per piccoli e grandi appassionati di Lego® che potranno sfogare tutta la loro creatività partecipando ai laboratori dedicati alla costruzione con i mattoncini più famosi del mondo

L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Michi Raggio di Sole Odv, che è impegnata a sostegno di progetti di ricerca, cura e assistenza nell’ambito dei tumori dei bambini e degli adolescenti. Progetti che sono portati avanti dalla Struttura complessa di oncologia pediatrica dell’Istituto nazionale Tumori di Milano.

L’iniziativa “Un mattoncino per la ricerca” vuole essere un momento di festa per l’associazione, nata nel ricordo di Michela, proponendo due giorni di gioco dedicati a piccoli e grandi, appassionati, curiosi e creativi. Per realizzare tutto questo si avvale della collaborazione dell’associazione Sleghiamo la fantasia che fornirà il materiale e l’esperienza pluriennale in materia di eventi con i coloratissimi mattoncini.

I laboratori di gioco all’interno della palestra saranno cinque:

Laboratorio con i mattoncini Duplo per bambini da 0 a 5 anni

Laboratorio animali marini da 5 a 99 anni

Laboratorio creativo da 6 a 99 anni

Laboratorio mosaico

Circuito Racer off-road da 8 a 99 anni

Quest’anno, inoltre, ci saranno altre due novità: un concorso per bambini e ragazzi fino all’età di 13 anni e la presenza dell’associazione Fotografia costruttiva.

Qui la locandina con i dettagli dell’evento

L’ingresso è a offerta libera e i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Gli orari di apertura dell’evento sono sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

Per informazioni: info@amichela.org 348 2324507