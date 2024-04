Al collegio Rotondi di Gorla Minore “bandita” la patatina della pubblicità dell’ostia che scrocchia

La pubblicità del noto marchio di patatine Amica Chips non è andata giù al rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore, don Andrea Cattaneo, a capo di una delle istituzioni scolastiche cattoliche più antiche al mondo, al punto che nel bar della propria scuola ha deciso di interrompere la vendita delle patatine con quel marchio, affiggendo un cartello sull’espositore con un messaggio inequivocabile: “Sconcertati per la pubblicità offensiva e irrispettosa della nostra religione il Rettore ritiene opportuno sospendere la vendita di questi prodotti“.

La pubblicità in questione, effettivamente, sta facendo molto discutere e vede come protagoniste un gruppo di suore e un prete all’interno di un convento, al momento di ricevere l’ostia, scambiata per una patatina.

Se non è un boicottaggio poco ci manca ma il dirigente ci tiene a chiarire il senso di questa iniziativa: «Più che boicottaggio diciamo che è una presa di posizione e se dovessero tornare sui loro passi potremmo ripensarci. Credo sia il minimo per una scuola cattolica prendere certe decisioni. L’intento è quello di far prendere coscienza ai ragazzi e farli riflettere su questa pubblicità che è irrispettosa della religione. La trovata pubblicitaria è del tutto fuori luogo».

Nei prossimi giorni don Andrea ne parlerà anche con gli studenti: « Lo spot gira sui social, luogo frequentatissimo dai ragazzi. Se non lo facessimo non saremmo una comunità educante e l’eucaristia è uno degli aspetti fondamentali della religione cattolica».