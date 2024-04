Angelo Fiombo in corsa alle elezioni di Travedona Monate

Angelo Fiombo si unisce alla corsa elettorale di Travedona Monate. Giornalista professionista e attualmente vicecaporedattore del quotidiano Avvenire, Fiombo è candidato sindaco alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno col sostegno della lista civica Vivere Travedona Monate.

Da sempre residente a Travedona Monate, Fiombo ha contribuito a molte delle iniziative e realtà associative nate in paese. All’inizio degli anni Duemila, ha infatti fondato insieme a dei volontari il Gruppo Santamanzio, con l’obiettivo di riaprire la sala parrocchiale che porta lo stesso nome. Inoltre, nel 2005, ha fondato e organizzato il festival del Tacalaspina; mentre nel 2011 ha inaugurato l’associazione I Care, ispirata agli insegnamenti di don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana. Nel 2014, Fiombo ha deciso di impegnarsi in politica, candidandosi sindaco nella lista civica Impegno Civile ed è stato per cinque anni consigliere di minoranza.

«Penso – afferma Angelo Fiombo – che le doti più importanti per amministrare bene siano, oltre le competenze professionali, l’umiltà e la capacità di ascoltare le persone. Solo lavorando insieme per il bene di tutti si possono ottenere grandi risultati. Come diceva don Milani: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”».

«La nostra lista – aggiunge Fiombo – è completamente civica e trasversale e non ha bisogno di alcun endorsement politico, perché il mio impegno, e quello degli altri candidati, nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo in paese, testimoniano il nostro costante impegno per Travedona Monate».