Approvato all’unanimità il bilancio 2023 di Coinger. Ginelli: “Una crescita solida, una società in salute”

Il 23 aprile 2024 l’Assemblea dei Soci di Coinger srl ha approvato all’unanimità, ed entro i termini di legge, il bilancio dell’esercizio 2023.

“Sotto la guida di Giorgio Ginelli, amministratore unico della società da un anno, il bilancio riflette una crescita solida, con un aumento significativo del valore della produzione e dei relativi costi – si legge in un comunicato diffuso da Coinger- . Il risultato è un utile lordo di €295.258. Il bilancio evidenzia un rafforzamento dello stato patrimoniale, con un incremento del patrimonio netto a €3.412.164, mentre il capitale sociale si mantiene stabile a €984.481 e le riserve crescono a circa €2.200.000″.

“L’acquisto della nuova sede ha portato a un aumento delle immobilizzazioni materiali, ora stimate a circa €2.600.000 – continua il comunicato -. Inoltre, i crediti esigibili entro il prossimo esercizio ammontano a circa €3.000.000, a fronte di €2.245.000 di debiti a breve, con un indice di indebitamento complessivo di 0.99”.

L’amministratore unico Ginelli ha così commentato: «L’acquisto della nuova sede e gli ulteriori investimenti nell’automazione dei 12 centri di raccolta hanno caratterizzato l’andamento societario 2023. Abbiamo focalizzato l’attenzione sullo sviluppo del progetto Tarip, migliorando il servizio e concentrandoci sulla divulgazione delle normative relative alle nuove modalità di conferimento.

I risultati ottenuti, con una raccolta differenziata di 80,4 (incremento del 4% rispetto all’anno precedente), un Rur pro capite di 68,8 kg (riduzione del 30%) e una produzione totale di rifiuti di 419 kg per abitante (riduzione del 3%), confermano il successo del nostro percorso verso obiettivi ambientali di impatto economico. Ringrazio i soci per l’approvazione unanime del bilancio che certifica lo stato di salute di Coinger, condizione necessaria all’affidamento alla società del servizio di tariffazione e riscossione».

Il presidente del collegio sindacale Ugo Venanzio Gaspari ha presentato la relazione del collegio che conferma il positivo andamento e l’efficacia dell’assetto organizzativo e che esclude rischi di crisi aziendale, in base a parametri di legge, si legge nel testo diffuso da Coinger.

Mauro Croci, presidente dell’Assemblea dei Soci, ha dichiarato: «L’assemblea ha condiviso la soddisfazione per il bilancio positivo con un voto unanime. La ritrovata compattezza della compagine societaria esprime la volontà di perseguire l’obiettivo della completa operatività del progetto Tarip che richiede il necessario adeguamento da parte della utenza ed il percorso deliberativo da parte dei Comuni. Ho riscontrato fiducia ed apprezzamento nei confronti della società per il raggiungimento degli obiettivi gestionali proposti e condivisi dal Comitato per il controllo analogo i cui membri ringrazio per l’impegno profuso».