Bambini e giochi d’impresa: i lavori di “Eureka!” per la prima volta in mostra a Varese

Per la prima volta, saranno in esposizione nell’atrio di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, i lavori realizzati nell’ambito del progetto “Eureka! Funziona!”, pensato per educare al saper fare e all’imprenditorialità i bambini delle scuole elementari. Promosso a livello nazionale da Federmeccanica e MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e, nel Varesotto, dai Gruppi merceologici “Meccaniche”, “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie” di Confindustria Varese, “Eureka! Funziona!” è una vera e propria gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i piccoli studenti hanno il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo, a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Obiettivo dell’iniziativa è sviluppare, fin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica.

I giochi, nati dalla creatività e dall’impegno di bambini e bambine delle scuole varesine, saranno esposti in una mostra aperta al pubblico il 23, 24, 29 e 30 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L’appuntamento per la conferenza stampa di inaugurazione dell’esposizione è per lunedì 22 aprile 2024 alle ore 15:30 a Villa Recalcati (Piazza Libertà 1, Varese)

Saranno presenti Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese, insieme a Carlo Del Grande e Gianluigi Casati, rispettivamente Presidenti del Gruppo merceologico “Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie” di Confindustria Varese, insieme a Debora Lonardi dell’Ufficio Scolastico Territoriale