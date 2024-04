Chiusure notturne tra A8 e A9

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, si annunciano nuove chiusure notturne per lavori di manutenzione stradale.

L’annuncio del 15 aprile 2024, prevede interventi nelle notti del 15, 16 e 17 aprile, dalle 22 alle 5, e nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile, estendendosi dalle 23 alle 6.

In particolare sulla A8 Milano-Varese il tratto fra l’allacciamento con la A9 e Lainate Arese verso Milano sarà non percorribile. Nella stessa notte, a partire dalle 21, anche la sosta si negherà all’area di servizio “Villoresi ovest”.

I viaggiatori provenienti da Varese verranno deviati: dovranno abbracciare la A9 verso Chiasso, cercare la via di fuga a Origgio e, attraverso la SS233 Varesina, raggiungere nuovamente Milano e l’A8 dalla porta della Fiera Milano.

Per coloro che lasceranno Milano, lo svincolo di Origgio ovest non sarà una scelta. La via di fuga suggerita è Legnano, al km 16+300.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso invece i viaggiatori diretti verso Milano dalla A9 non potranno prendere il ramo verso la A8. Dopo la deviazione forzata sulla A8 in direzione Varese, la via alternativa si snoda allo svincolo di Legnano, per poi proseguire sulla SS33 del Sempione verso la metropoli lombarda. Non manca la nota di attenzione anche per l’area di servizio “Villoresi ovest”, chiusa un’ora prima della pavimentazione notturna.