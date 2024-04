Chiusure sulla A8 Milano-Varese: provvedimenti e alternative per lavori di potenziamento e manutenzione

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e l’ammodernamento cavalcavia e lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 APRILE

sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 verso Varese e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castronno; per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno, verso Varese: Castronno; per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno, verso Milano: Cavaria.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 5 APRILE

sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Buguggiate Lago di Varese, verso Varese. Contestualmente, sarà chiusura l’area di servizio “Brughiera est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 fino a Varese città.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 5 ALLE 5:00 DI SABATO 6 APRILE

sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341, verso Varese e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castronno; per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno, verso Varese: Castronno; per la chiusura dell0’entrata di Solbiate Arno, verso Milano: Cavaria.