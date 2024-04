Cirilli, Allevi e Van De Sfroos, settimana di grandi nomi al Teatro di Varese

Settimana di grandi nomi al Teatro di Varese con due spettacoli già sold out.

Domani, giovedì 11 aprile in scena ci sarà Gabriele Cirilli con “Nun te regg più”, con Gabriele e Mattia Cirilli, Maria De Luca e Valter Lupo che curea anche la regia. I biglietti sono ancora disponibili.

Venerdì 12 aprile sul palco del teatro di Varese arriva il pianista Giovanni Allevi con “Estasi tour”, mentre sabato 13 la scena sarà tutta per Davide Van De Sfroos. Entrambi gli spettacoli sono sold out.

Sono invece disponibili i biglietti per “Gruffalò”, il musical, in scena domenica 14 aprile alle 17.

La prossima settimana vede in cartellone il filosofo Massimo Recalcati con la conferenza spettacolo “La luce delle stelle morte” in programma giovedì 18 aprile; Biagio Izzo con la commedia “Balcone a tre piazze” (venerdì 19 aprile) e sabato 20 aprile “La Pfm canta De Andrè” (spettacolo sold out).

I biglietti sono disponibili su TicketOne o presso la biglietteria del Teatro.